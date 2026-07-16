Порядок получения соцкарты для проезда и скидок упростили в Воскресенске

Социальную карту используют 61 тысяча 526 жителей городского округа Воскресенск. В Министерстве социального развития Подмосковья сообщили, что теперь процесс ее оформления благодаря цифровизации стал максимально простым.

Предзаполненное заявление автоматически появляется на региональном портале Госуслуг в личном кабинете жителя Подмосковья, как только он получает право на меру поддержки — например, семье присваивают статус многодетной или человек выходит на пенсию. Заявителю нужно только проверить персональные данные и подтвердить отправку.

После одобрения заявления временную карту можно будет получить в МФЦ Воскресенска. Постоянный пластиковый носитель будет готов в течение 16 рабочих дней.

Многодетным родителям, которые продлевают свое удостоверение, не нужно получать новую карту, а достаточно перекодировать уже имеющуюся в любом офисе МФЦ.

Получить ответы на вопросы об услуге можно по телефону горячей линии: 122 далее 6, либо в чате «Социалка. Воскресенск. Егорьевск».