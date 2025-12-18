Порядок перевода сельхозземель в иные категории уточнили в Подмосковье

На заседании Мособлдумы был принят закон, направленный на развитие аграрного сектора и сохранение сельскохозземель. Первые изменения начнут действовать в Подмосковье с 1 марта 2026 года.

«Для перевода угодий требуется заключение Минсельхоза России, при включении земель в границы населенных пунктов проекты генеральных планов также согласуются с Минсельхозом России. Дополнительно с 1 января 2027 года вводится полный запрет на перевод особо ценных сельхозугодий», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Принятые меры помогут сохранить стабильное производство продукции растениеводства и животноводства.

В подмосковном Минсельхозпроде добавили, что в регионе продолжается ввод в сельхозоборот неиспользуемых земель. Так, в 2025 году было освоено более семи тысяч гектаров площадей в 26 округах.