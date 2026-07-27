Порядок перехода на электронные квитанции за ЖКУ изменился в Подмосковье

Порядок перехода на электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги в личном кабинете и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» изменился. Теперь для отказа от бумажных платежных документов необходимо подтвердить согласие через региональный портал госуслуг.

Для подключения электроного платежного документа пользователю нужно авторизоваться на сайте, открыть раздел «Эксперимент по отказу от бумажной платежки», добавить сведения о недвижимости и лицевой счет Единого расчетного центра Подмосковья.

После этого требуется подтвердить согласие на получение электронных квитанций и включить уведомления в разделе «Квитанции ЖКУ». Сделать это необходимо только один раз.

После подключения платежные документы будут автоматически поступать в личный кабинет и на электронную почту, указанную при регистрации. Пользователи также смогут в любое время проверять начисления и контролировать расходы сразу по одному или нескольким объектам недвижимости.

Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, проект действует уже около года. За это время число пользователей электронных квитанций постоянно растет благодаря удобству сервиса: документы доступны сразу после формирования в системе и всегда находятся под рукой в электронном виде.