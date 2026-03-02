Порядок обслуживания газового оборудования изменится в Подмосковье с 1 марта

В Подмосковье разъяснили новые правила обслуживания газового оборудования, которые начнут действовать с 1 марта 2026 года. Изменения в законодательстве касаются порядка проведения технического обслуживания в многоквартирных и частных домах, а также оснований для приостановки подачи газа.

Теперь техническое обслуживание на территории Московской области имеют право выполнять только газораспределительные организации, проводящие топливо в многоквартирные и жилые дома или обслуживающие газораспределительные сети.

В регионе в числе таких организаций значится «Мособлгаз». Собственникам частных домов необходимо перезаключить действующие договоры на техобслуживание газового оборудования до 31 декабря, чтобы обеспечить бесперебойность оказания услуг.

Ремонт оборудования, расположенного внутри квартиры или частного дома, могут осуществлять иные специализированные организации. Об этом собственник должен уведомить «Мособлгаз» через личный кабинет клиента в разделе «Обращение». Уведомление необходимо направить не позднее чем за сутки до начала работ по ремонту, а в отопительный период — не позднее чем за шесть часов.

Новые требования распространяются на внутридомовое газовое оборудование в многоквартирных домах, плиты, котлы, колонки и счетчики, а также газовое оборудование в частных постройках.

Поставщик вправе приостановить газоснабжение при отклонении от нормы параметров работы дымового и вентиляционного каналов, отказе в допуске работников «Мособлгаза» для проведения работ по техническому обслуживанию оборудования, а также в некоторых других случаях.

Стоимость технического обслуживания, установки и замены газового оборудования будет утверждать Комитет по ценам и тарифам Московской области.