Порядок действий при нахождении бесхозных предметов напомнили в «Мособлпожспасе»

Работники «Мособлпожспаса» напомнили порядок действий при обнаружении подозрительного предмета. Специалисты подчеркивают, что неожиданная находка может представлять серьезную опасность.

Заместитель начальника части Роман Широков сообщил, что опасные объекты могут встречаться в самых разных местах. Он отметил важность осознания того, что подозрительные предметы могут угрожать безопасности и требуют профессионального вмешательства.

Спасатели настоятельно призывают общественность при обнаружении подобных предметов не трогать их, не вскрывать и не перемещать. Необходимо максимально отдалить людей от находки и сообщить о ней, ожидая прибытия оперативно-следственной группы.

Он также рекомендовал избегать курения и использования радиосвязи, включая мобильные телефоны, вблизи подозрительных объектов. Широков напомнил, что внешний вид предметов не всегда отражает их истинное предназначение, и призвал проявлять осторожность в случае нахождения бесхозных сумок, игрушек или коробок.

«Спасатели настойчиво рекомендуют не рисковать своей жизнью и здоровьем, а сразу вызывать на помощь специалистов», — подытожил Роман Широков.