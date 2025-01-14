Порядок действий при нахождении бесхозных предметов напомнили в «Мособлпожспасе»

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Работники «Мособлпожспаса» напомнили порядок действий при обнаружении подозрительного предмета. Специалисты подчеркивают, что неожиданная находка может представлять серьезную опасность.

Заместитель начальника части Роман Широков сообщил, что опасные объекты могут встречаться в самых разных местах. Он отметил важность осознания того, что подозрительные предметы могут угрожать безопасности и требуют профессионального вмешательства.

Спасатели настоятельно призывают общественность при обнаружении подобных предметов не трогать их, не вскрывать и не перемещать. Необходимо максимально отдалить людей от находки и сообщить о ней, ожидая прибытия оперативно-следственной группы.

Он также рекомендовал избегать курения и использования радиосвязи, включая мобильные телефоны, вблизи подозрительных объектов. Широков напомнил, что внешний вид предметов не всегда отражает их истинное предназначение, и призвал проявлять осторожность в случае нахождения бесхозных сумок, игрушек или коробок.

«Спасатели настойчиво рекомендуют не рисковать своей жизнью и здоровьем, а сразу вызывать на помощь специалистов», — подытожил Роман Широков.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте