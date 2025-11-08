Порядка двух тысяч питомцев вакцинировали в Химках за полгода

В Подмосковье завершился сезон работы мобильных пунктов Госветслужбы. С апреля они принимали животных в парках региона. В Химках за шесть месяцев ветеринары вакцинировали почти две тысячи питомцев.

Провести важные для домашних кошек и собак процедуры можно было прямо во время прогулки. Ветеринары вакцинировали домашних животных от бешенства и других болезней без предварительной записи.

Кроме того, специалисты зарегистрировали питомцев в едином региональном реестре и чипировали около тысячи животных.

Отметим, весной мобильные ветпункты снова вернутся в городские парки. Администрация округа напоминает, что за всеме акциями можно следить на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.