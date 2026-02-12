Порядка 9 тысяч крыш очистили от сосулек в Подмосковье за январь

Более девяти тысяч крыш многоквартирных домов Подмосковья очистили от сосулек в январе. Работы провели на основе обращений жителей силами управляющих организаций.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, особое внимание уделили домам рядом с тротуарами, местам с высокой проходимостью и социальным учреждениям. Все работы проводят силами управляющих компаний по утвержденным графикам и без выходных.

Сейчас уборка снега и наледи с крыш остается одной из приоритетных задач для всех служб региона.

Сообщить о сосульках на крышах можно в свою управляющую компанию или территориальные отделы министерства.