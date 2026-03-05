Порядка 9 тысяч кровель и водостоков очистили в Подмосковье за февраль

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В феврале в Подмосковье очистили кроли и водостоки около девяти тысяч многоквартирных домов. Больше всего работ провели в Королеве, Люберцах, Химках, Подольске и Раменском.

В феврале коммунальщики очистили кровли и водостоки 669 домов в Королеве, 636 — в Люберцах, 593 — в Химках, 576 — в Подольске и 454 — в Раменском.

«Своевременная уборка снега и наледи позволяет значительно минимизировать риски образования опасных сосулек в период потеплений, обеспечивая безопасность пешеходов и сохранность припаркованного транспорта», — отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.

По нормативу очисткой кровель от снега и наледи занимаются сотрудники коммунальных служб или управляющих организаций.

Сообщить о необходимости очистки крыши можно в УК, Единую диспетчерскую службу или территориальный отдел министерства.