Порядка 800 рабочих мест создаст современный складской комплекс в Лобне

В Лобне возводят современный складской комплекс общей площадью 96 тысяч квадратных метров. Проект реализуется с учетом всех экологических требований: на территории сохраняют существующий лесной массив, а для очистки сточных вод смонтирована специальная система, заглубленная на 13 метров.
Для аренды будут предлагаться помещения площадью от 2,5 до 40 тысяч квадратных метров. Более половины общей площади займут склады с усиленными полами, рассчитанные на тяжелые нагрузки. В комплексе внедрен новый формат «мультибокс», объединяющий под одной крышей разные типы помещений; товарный знак этого формата уже зарегистрирован.
Комплекс из четырех корпусов получит собственную инфраструктуру — гостиницу, ресторан и зоны отдыха. Реализация проекта рассчитана на создание около 800 рабочих мест.
Первые два корпуса планируют ввести в эксплуатацию в конце декабря 2025 и в начале января 2026 года.
