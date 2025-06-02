Порядка 750 гектаров земель очистят от борщевика Сосновского в Истре

Работы проводят в два этапа — с мая по август. Специалисты используют механические, химические и комбинированные методы. В первую очередь они уделяют внимание наиболее пораженным участкам. Особое значение имеет тот факт, что собственники земельных участков, которые допустили распространение опасного растения, могут быть привлечены к административной ответственности. Для физических лиц штрафы составляют от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от двадцати до пятидесяти тысяч, а юридическим лицам грозят штрафные санкции в размере от 150 тысяч до одного миллиона рублей.

Необходимо помнить об особой опасности борщевика Сосновского. Его сок содержит токсичные вещества, они способны вызывать серьезные ожоги кожных покровов, которые могут заживать в течение нескольких месяцев. В особо тяжелых случаях контакт с растением может привести к серьезным последствиям, включая нарушения зрения. Наибольшую угрозу борщевик представляет для детей, поэтому крайне важно проводить своевременную обработку территорий.