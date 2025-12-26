Порядка 70 машин и более 200 рабочих вывели на уборку снега в Можайске

В связи с ухудшившимися погодными условиями, все оперативные службы Можайского округа перевели в состояние повышенной готовности. Для борьбы со снегом на дороги, улицы и дворовые территории выведены техника и увеличенное число рабочих.

На расчистку дорог округа задействованы 18 комбинированных дорожных машин, восемь бригад дорожных рабочих, шесть тракторов МТЗ и три минипогрузчика регионального «Мосавтодора». В муниципальной сети и на дворовых территориях работают 150 сотрудников и более 40 единиц техники, включая специалистов «Единого дорожно-транспортного центра» и управляющих компаний.

Работы по расчистке начались еще с вечера с превентивной обработки дорожного полотна и тротуаров, после чего продолжилась расчистка основных транспортных магистралей. Все службы продолжают работу в усиленном режиме.

В случае возникновения нештатных ситуаций жители округа могут обращаться по телефонам экстренных служб: ЕДДС Можайского округа — 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или по единому номеру 112.