Порядка 6 тысяч зрителей посетили Суперкубок России по регби в Монине

Суперкубок России по регби прошел в Монине. Игра высокого уровня открыла новый сталион «ВВА-Подмосковье», где собрались около шести тысяч зрителей.

Как рассказали в региональном Минспорте, Подмосковье получило современную арену, где будут принимать крупнейшие турниры. Стадион рассчитан на 7,3 тысячи болельщиков.

На поле вышли «Стрела-Ак Барс» и «Динамо Москва». Победу одержали вторые со счетом 17:20.

Наш самый прославленный клуб базировался всегда в Монине. Большое счастье и большая радость для всех нас, что построен чисто регбийный стадион — компактный семитысячник», — сказал глава Федерации регби России Игорь Артемьев.

Уже 10 мая на поле выйдет команда «ВВА-Подмосковье» против «Динамо» в матче чемпионата России.

«Не могу не сказать слова благодарности губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, если бы не его воля, то строительство не было бы завершено. Оно длилось довольно долго, менялись подрядчики, росли цены. Но проект завершен. Это большой подарок для Федерации регби России», — добавил Игорь Артемьев.

Стадион открыли в рамках федеральной программы «Спорт России».