Порядка 50 спортивных занятий для детей провели во дворах Химок в июле

Во дворах Химок продолжаются активные занятия по программе «Спорт в каждый двор». За первую половину июля их провели уже 50 раз на детских и спортивных площадках города.

Программа «Спорт в каждый двор» объединяет любителей спорта и приверженцев здорового образа жизни. Это дети, подростки и все желающие, кто хочет активно провести время и оздоровиться. Занятия проходят с участием аниматоров и тренеров, которые организуют зарядки, подвижные игры, эстафеты и другие виды активной деятельности.

Тренировки проходят каждую неделю в разных районах городского округа. Отметим, что актуальное расписание можно найти в Telegram-канале программы «Спорт в каждый двор».

Организаторы отмечают, что наибольший интерес у участников вызывают футбол, эстафеты и перетягивание каната. Программа продолжит работу все лето.