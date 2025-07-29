Порядка 50 подъездов отремонтируют в Пушкинском до конца 2025 года

В городском округе Пушкинский активно продолжается благоустройство подъездов жилых домов. Обновляются стены и потолки, устанавливаются новые входные двери, меняются почтовые ящики и укладывается новое напольное покрытие.

Особое внимание уделено безопасности детей — на окна устанавливаются специальные замки, которые предотвращают случайное открывание малыми детьми. Ключи от замков хранятся у старшего подъезда или ответственного жильца.

Ремонтные бригады работают одновременно на нескольких объектах, а управляющие компании внимательно контролируют ход выполнения работ. Финансирование осуществляется по схеме софинансирования — средства поступают как из регионального бюджета, так и от управляющих организаций.

Формирование списка домов для ремонта ведется в течение всего года: жители подают заявки, которые рассматриваются управляющей компанией. После оценки объекты включаются в план работ, который затем направляется в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области для утверждения.

Только после официального согласования список принимается в работу на следующий год. В этом году запланирован ремонт 50 подъездов, из которых работы уже завершены по 10 адресам.