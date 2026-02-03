Порядка 400 засоров мусоропроводов устранили в Подмосковье с начала года

Около 400 засоров мусоропроводов устранили в Подмосковье по просьбам жителей с начала января. Работы провели управляющие организации.

Как сообщили в областном министерстве по содержанию территорий, специалисты очищали мусоропроводы учитывая сложность засора. Иногда для этого приходилось вскрывать стенку, а затем восстанавливать конструкцию.

Работы прошли на улицах Лавочкина и Родионова в Химках, на улице Курыжова в Домодедове, а также на улицах Черемухина и 3-е Почтовое отделение в Люберцах.

Чтобы избежать засор, важно всегда использовать пакеты, исключить сброс крупных и горящих предметов, а также не оставлять в мусоропроводе ртутьсодержащие лампы, батарейки, автомобильные отходы и лекарства.

Сообщить о проблеме можно в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.