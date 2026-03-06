Порядка 4 тысяч лифтов отремонтировали в Подмосковье за февраль

В феврале в жилых домах Подмосковья отремонтировали около 3,7 тысячи лифтов. Больше всего работ провели в Люберцах, Мытищах и Химках.

В рамках текущего ремонта за февраль 2026 года в Подмосковье полным ходом шла масштабная работа по обеспечению безопасности: коммунальные службы наладили работу порядка 3,7 тыс. лифтов в МКД

Наибольшее количество ремонтных работ было произведено в следующих муниципалитетах:

Люберцы — 416

Мытищи — 390

Химки — 370

Одинцовский — 320

Ленинский — 282

Что должна делать управляющая организация:

1. Ежемесячно проводить плановое техническое обслуживание. Специалист должен проверять узлы и механизмы, смазывать, подтягивать соединения и тестировать системы безопасности.

2. Немедленно останавливать и чинить лифт при любой неисправности. Если лифт шумит, не точно останавливается, заедают двери или есть иные проблемы — его обязаны вывести из эксплуатации до полного устранения причины.

3. 1 раз в год проводить полное техническое освидетельствование с привлечением спецорганизации. Это глубокая проверка всеми узлов и безопасности лифта с выдачей официального разрешения на дальнейшую эксплуатацию.

Если сломался лифт, жители могут обратиться:

в управляющую организацию дома;

в Единую диспетчерскую службу Московской области — ЕДС МО: https://eds.mosreg.ru/;

в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору: https://mstg.mosreg.ru/ov/territorialnye-otdely-na-karte.