Порядка 4 тысяч лифтов отремонтировали в Подмосковье за февраль
В феврале в жилых домах Подмосковья отремонтировали около 3,7 тысячи лифтов. Больше всего работ провели в Люберцах, Мытищах и Химках.
В рамках текущего ремонта за февраль 2026 года в Подмосковье полным ходом шла масштабная работа по обеспечению безопасности: коммунальные службы наладили работу порядка 3,7 тыс. лифтов в МКД
Наибольшее количество ремонтных работ было произведено в следующих муниципалитетах:
Люберцы — 416
Мытищи — 390
Химки — 370
Одинцовский — 320
Ленинский — 282
Что должна делать управляющая организация:
1. Ежемесячно проводить плановое техническое обслуживание. Специалист должен проверять узлы и механизмы, смазывать, подтягивать соединения и тестировать системы безопасности.
2. Немедленно останавливать и чинить лифт при любой неисправности. Если лифт шумит, не точно останавливается, заедают двери или есть иные проблемы — его обязаны вывести из эксплуатации до полного устранения причины.
3. 1 раз в год проводить полное техническое освидетельствование с привлечением спецорганизации. Это глубокая проверка всеми узлов и безопасности лифта с выдачей официального разрешения на дальнейшую эксплуатацию.
Если сломался лифт, жители могут обратиться:
в управляющую организацию дома;
в Единую диспетчерскую службу Московской области — ЕДС МО: https://eds.mosreg.ru/;
в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору: https://mstg.mosreg.ru/ov/territorialnye-otdely-na-karte.