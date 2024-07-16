Порядка 3,4 тысячи автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

Около 3,4 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, эвакуировали в Подмосковье за неделю. Большинство нарушителей зафиксировали в Ленинском городском округе, Красногорске, Мытищах и Химках.

Минтранс Подмосковья напоминает, что, если автомобиль был эвакуирован, можно узнать его местоположение, позвонив по номеру 112. Водителей просят соблюдать аккуратность и уважать всех участников дорожного движения.

Специалисты напоминают, что существуют определенные случаи, когда автомобиль может быть эвакуирован. Среди них — неправильная парковка в зоне знаков, запрещающих стоянку, парковка во втором ряду и нарушение ПДД, которые могут привести к задержанию транспортных средств.

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