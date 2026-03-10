Порядка 330 фасадов многоквартирных домов Подмосковья отремонтируют в 2026 году

В этом году в Подмосковье отремонтируют 327 фасадов многоквартирных домов. В 45 округах проведут строительно-монтажные и отделочные работы, которые направлены на укрепление конструкции и улучшение декоративных элементов здания.

В ходе капремонта фасады утепляют, штукатурят, облицовывают, проводят гидроизоляцию, восстанавливают балконы и лоджии.

Ремонт пройдет под контролем специалистов технадзора в 45 округах, включая Егорьевск, Коломну, Люберцы и Реутов. Для эффективной работы МинЖКХ проводит межведомственные штабы. Глава министерства Кирилл Григорьев отметил, что это позволяет снизить административные издержки и синхронизировать действия всех участников процесса.

«Таким образом, выстраивается прямое взаимодействие между подрядчиками, муниципалитетами, надзорными органами и управляющими организациями, чьи дома вошли в КПР», — сказал он.

Жителей будут уведомлять о сроках и видах проводимых работ на информационных стендах.