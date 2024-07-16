Порядка 300 ветеранских удостоверений выдали бойцам СВО в Подмосковье

Около 300 ветеранских удостоверений было выдано в Подмосковье. Есть трудности с получением документа, но Московская область эффективно справляется с задачей. Расширенная диспансеризация ветеранов СВО стартовала с мая. Подробностями поделилась руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Фонд «Защитники Отечества» работает в Подмосковье больше года. За это время множество семей ветеранов и бойцов специальной военной операции обратились за помощью, которую оказали специалисты.

«За год было принято более 17 тысяч обращений, 90% из которых удалось решить. Но мы не останавливаемся на достигнутом, мы движемся вперед для того, чтобы решить все проблемы, с которыми приходят посетители», — рассказала специалист.

Ольга Ермакова обратила отдельное внимание, что на госуслугах Подмосковья заработал новый раздел Фонда, в котором распределены все меры поддержки, включая региональные и федеральные. Для их получения необходимо выбрать соответствующий раздел на портале.

«Прежде всего, ребята, возвращающиеся из зоны СВО, хотят получить удостоверения ветеранов СВО. <…> Между Фондом и Министерством обороны происходит взаимный обмен — мы собираем комплекты документов, комиссия рассматривает возможность выдачи документов и дальше в торжественной обстановке в филиале Фонда мы выдаем удостоверения», — отметила Ольга Ермакова.

Она подчеркнула, что документы подали порядка 900 участников СВО. При этом одна треть заявок — уже выполнена.

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