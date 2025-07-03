Порядка 250 аварийных и сухостойных деревьев убрали в Истре в июне

Коммунальные службы в муниципальном округе Истра только за июнь устранили около 250 аварийных и сухостойных деревьев. Работы проводятся как по плану, так и по обращениям жителей — через платформу «Добродел» или напрямую в администрацию округа.

Деревья могут стать причиной чрезвычайных ситуаций: при порывах ветра они падают на автомобили, линии электропередачи и даже на пешеходов. Поэтому основная задача — работать на опережение.

Удаление опасных насаждений проходило вблизи образовательных учреждений, детских и спортивных площадок, парковок, пешеходных маршрутов и жилых домов. Особое внимание — территориям с высокой проходимостью.

Кроме аварийных деревьев, в рамках благоустройства специалисты также проводят формовочную и омолаживающую обрезку. Кроны поднимают, чтобы освободить обзор, обеспечить освещение в квартирах, а также создать безопасные условия на тротуарах и дорогах.