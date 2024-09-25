Порядка 2,5 тысячи жителей Ленинского сдали нормы ГТО с начала 2024 года

Более 190 жителей Ленинского округа стали обладателями золотых знаков комплекса «Готов к труду и обороне». До конца года нормативы сдадут еще более 700 человек.

С начала 2024 года нормы ГТО сдали около 2,5 тысячи жителей Ленинского округа. Одной из популярных площадок стал стадион «Металлург» в Видном.

Также единый день сдачи ГТО ежегодно проводится на базе дворца спорта «Видное». Отдельно можно сдать бег на лыжах или плавание.

«Развитию спорта и популяризации здорового образа жизни в России уделяется большое внимание как на федеральном уровне, так и на уровне регионов и муниципалитетов. По поручению президента Владимира Путина с 2025 года за регулярную сдачу норм ГТО можно будет оформить налоговый вычет. В нашем округе нормы ГТО сдают и взрослые, и дети от 6 лет, и с каждым годом их становится больше», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Отметим, что комплекс ГТО включает в себя наклоны вперед, подтягивание на турнике, прыжки в длину, отжимания, метание спортивного снаряда, бег на короткие, средние и длинные дистанции, бег на лыжах, плавание, стрельбу из пневматической винтовки и ряд других дисциплин. За сдачу ГТО выпускникам старших классов положены дополнительные баллы по ЕГЭ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».