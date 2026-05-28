Порядка 25 тысяч жителей выбрали объекты благоустройства в Ленинском округе

Всероссийское голосование за объекты благоустройства стартовало в Ленинском округе 21 апреля. За это время порядка 25 тысяч жителей уже отдали свои голоса за одну из пяти предложенных локаций.

Лидером голосования на текущий момент является парк «Сосенки», набравший 22 146 голосов. В перечень объектов также вошли сквер между домами № 29 и 30 в поселке Развилка (1 281 голос), сквер на улице Советской (737 голосов), сквер «Воинам ПВО» (571 голос) и сквер «Пушка Д-44» (248 голосов).

«Голосование за объекты благоустройства — это возможность для каждого жителя напрямую повлиять на облик нашего округа. Мы видим огромную активность, и это подтверждает, что развитие общественных пространств, парков и скверов является для жителей приоритетом. Результаты этого выбора станут для нас основой при планировании работ, направленных на создание комфортной и современной среды», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Принять участие в выборе территорий могут все жители округа старше 14 лет. Голосование продлится до 12 июня. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».