Порядка 20 незаконных торговых объектов снесут в Раменском округе в 2025 году

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в микрорайоне Холодово в Раменском продолжаются активные мероприятия по борьбе с незаконной торговлей. Недавно был демонтирован очередной нестационарный павильон.

Киоск по продаже проездных билетов, который был установлен без необходимых разрешительных документов и осуществлял свою деятельность вне правового поля.

Администрация муниципалитета приняла решение о ликвидации данного объекта в целях соблюдения законодательства и обеспечения порядка на территории. После демонтажа киоск был перемещен на специализированную площадку для хранения, где он пробудет в течение одного месяца. Владелец торгового павильона имеет возможность выкупить объект в этот срок. Если этого не произойдет, киоск будет утилизирован.

Как отметил инженер подрядной организации, отвечающей за демонтаж, в текущем году планируется снести порядка 20 подобных незаконных торговых точек. Такая работа направлена на улучшение городской среды и поддержание законности в сфере предпринимательской деятельности.

Напомним, мероприятия проходят в рамках комплексной программы по наведению порядка на территории региона, инициированной губернатором Андреем Воробьевым.