Порядка 20 незаконных торговых объектов снесли в Реутове с начала года

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

На общегородском совещании под руководством главы Реутова Филиппа Науменко рассмотрели ключевые вопросы, обозначенные на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева. Особое внимание уделено реконструкции водозаборного узла № 9, обеспечивающего водой северную часть города.

В 2024 году стартовала масштабная модернизация объекта: заменяется насосное оборудование и запорная арматура, обновляется вентиляция, проводится внутренняя отделка и реконструкция фасада. Это позволит повысить надежность водоснабжения района.

Также обсудили трансформацию нестационарной торговли. По поручению губернатора усилена борьба с незаконной миграцией, уклонением от налогов и нарушениями санитарных норм. В этом году в Реутове уже снесли 20 объектов, планируется снести еще 23 до конца года.

Отдельно рассмотрели вопросы безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Совместно с ОАО «РЖД» реализуются меры по предупреждению несчастных случаев: улучшение освещения, установка ограждений и усиление патрульной службы.

Глава города Филипп Науменко подчеркнул важность комплексного подхода к развитию инфраструктуры и обеспечению безопасности жителей Реутова.

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