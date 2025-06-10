Порядка 20 незаконных торговых объектов снесли в Реутове с начала года

На общегородском совещании под руководством главы Реутова Филиппа Науменко рассмотрели ключевые вопросы, обозначенные на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева. Особое внимание уделено реконструкции водозаборного узла № 9, обеспечивающего водой северную часть города.

В 2024 году стартовала масштабная модернизация объекта: заменяется насосное оборудование и запорная арматура, обновляется вентиляция, проводится внутренняя отделка и реконструкция фасада. Это позволит повысить надежность водоснабжения района.

Также обсудили трансформацию нестационарной торговли. По поручению губернатора усилена борьба с незаконной миграцией, уклонением от налогов и нарушениями санитарных норм. В этом году в Реутове уже снесли 20 объектов, планируется снести еще 23 до конца года.

Отдельно рассмотрели вопросы безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Совместно с ОАО «РЖД» реализуются меры по предупреждению несчастных случаев: улучшение освещения, установка ограждений и усиление патрульной службы.

Глава города Филипп Науменко подчеркнул важность комплексного подхода к развитию инфраструктуры и обеспечению безопасности жителей Реутова.