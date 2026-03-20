Порядка 2 тысяч лифтов отремонтировали в Подмосковье с начала марта

Порядка двух тысяч лифтов отремонтировали в жилых домах Подмосковья с начала марта. Самые частые поломки были связаны с износом механизмов, нарушениями правил использования и вандализмом.

Лифты в Подмосковье приводят в порядок в рамках программы текущего ремонта. Всего в регионе более 53 тысяч многоквартирных домов, из которых 25% оборудованы лифтами. Обязанность по их содержанию лежит на управляющих компаниях, рассказали в министерстве по содержанию территорий.

«В современном мире производители ежедневно презентуют новые инновационные решения и модели лифтов, поэтому их обслуживание должно быть соответствующим. Вместе с тем и сотрудникам необходимо обладать уровнем квалификации, а также поддерживать его путем регулярного обучения», — ранее отметил вице-губернатор Владислав Мурашов.

Всего в регионе 210 специализированных организаций, которые занимаются ремонтом. Каждый месяц они проводят техобслуживание и оперативно устраняют неисправности.

Сообщить о поломке можно в свою УК, Единую диспетчерскую службу Московской области, а также территориальный отдел министерства.