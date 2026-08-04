Порядка 2 тысяч кровель отремонтировали в домах Подмосковья за июль

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье продолжается плановый ремонт кровель в многоквартирных домах. За июль управляющие организации региона под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий устранили 1,9 тысячи неисправностей крыш, зафиксированные по обращениям собственников.

Текущий ремонт включает комплекс мер по выявлению дефектов, устранению повреждений кровельного покрытия, а также восстановлению эксплуатационных свойств крыши на локальных участках.

В перечень выполняемых работ входят диагностика и локальный ремонт, укрепление несущего каркаса, установка дополнительных креплений для защиты от ветровых нагрузок, обработка деревянных конструкций антисептиками и огнезащитными составами, а также монтаж снегозадержателей и водосточных систем.

Наибольшее количество работ проведено в Королеве — 131, Пушкинском округе — 113, Подольске — 91, Балашихе — 83 и Серпухове — 82.

В случае протечки жители могут обращаться в свою управляющую организацию, Единую диспетчерскую службу Московской области или территориальный отдел министерства. Регулярное обслуживание кровель позволяет предотвращать аварийные ситуации и продлевать срок службы крыш.