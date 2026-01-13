Порядка 19 тысяч зрителей посетили ледовые спектакли «Щелкунчик» в Подмосковье

С 9 по 11 января на катках Подмосковья прошли первые ледовые постановки сказки «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева. Их уже посетили около 19 тысяч человек.

Как рассказали в региональном Минкультуры, ледовые спектакли прошли в Истре, Химках, Егорьевске, Воскресенске, Долгопрудном и Дмитрове. Зрители увидели выступления известных фигуристов, олимпийских чемпионов и заслуженных мастеров спорта России Татьяны Волосожар, Максима Транькова, Максима Ковтуна и других.

Ограни затором выступила некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков»

