Порядка 1,5 тысячи заявок на выплаты оформили на портале госуслуг Подмосковья с начала года

С начала года на портал госуслуг Московской области поступило около 1,5 тысячи заявок на оформление дополнительной денежной выплаты при рождении третьего и последующего ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Решение поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней.

В Мингосуправления добавили, что в услуге работает умный сервис, который автоматически проверяет информацию о наличии ранее назначенной действующей меры соцподдержки и поданного заявления. Если выплата уже назначена или заявление еще рассматривается, система сообщит об этом. Также сервис сам проверит соответствие возрасту заявителя и его супруга (супруги), который не должен превышать 35 лет к дате рождения ребенка.