Около 1,4 тысячи справок из военкоматов оформили онлайн в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области было подано около 1,4 тысячи заявлений на получение комплекса услуг по выдаче справок военных комиссариатов. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Получить справки военных комиссариатов можно по одному заявлению — доступно 25 видов документов. Такие справки необходимы для оформления пенсии, пособий и других льгот. Запросом информации могут воспользоваться действующие и бывшие военнослужащие, а также члены их семей.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В разделе «Личные документы» — «Справки» доступен «Комплекс услуг по оформлению и выдаче справок военных комиссариатов». Необходимо выбрать военный комиссариат, указать виды справок и категорию заявителя, прикрепить нужные документы и отправить заявку.

Услуга предоставляется бесплатно.