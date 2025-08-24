Порядка 14 километров дорожного покрытия обновили в Подольске с начала года

В центральной части города обновили более двух километров улиц Матросской и Маштакова, по которым ежедневно проезжает порядка девяти тысяч автомобилей. На улице Колхозной заменили 1,4 километра дорожного покрытия.

Завершили ремонт дороги и от деревни Северово до улицы Высотной через лесопарк «Дубки». Всего в 2025 году обновили 10 региональных участков общей протяженностью около 14 километров.

Наиболее масштабные работы прошли на локации от деревни Яковлево до СНТ «Калиновские Сады», здесь уложили три километра дорожного полотна. На Домодедовском шоссе готовы 2,5 километра на двух отрезках от пересечения с улицей Добрятинской до трассы М-2 «Крым».

В микрорайоне Климовск уложили 1,2 километра покрытия на улице Рожкова и проспекте 50 лет Октября. Особое внимание уделили подъезду к поселку Дубровицы, где провели капитальный ремонт участка длиной 4,4 километра, установили линию освещения, тротуар и новые остановки.

Планируется привести в порядок более 16 километров дорог. Завершающие работы включат нанесение разметки и укрепление обочин, они запланированы на осень.