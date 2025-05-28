Порядка 100 тысяч цветов украсят улицы и общественные пространства Истры

Муниципальный округ Истра украсили еще 68 тысяч ярких цветов. Высадили их в парках и общественных пространствах.

Коммунальные службы высадили по всему муниципальному округу Истра петунии, бегонии, гортензии и другие виды растений. Только восемь тысяч петуний украшают Давыдовский круг, и почти 100 гортензий высадили на подъезде к Новоиерусалимскому монастырю. Теперь в планах создать подобные яркие клумбы в Истре, Дедовске, Снегирях, Кострово, Глебовском, а также поселке Гидроузла им. Куйбышева, Новопетровском и Курсаково. Закончить высадку всех растений МБУ «ДОДХИБ» планирует к 15 июня.

Но на этом работы не закончатся, теперь ежедневно коммунальные службы будут ухаживать за цветами: поливать, полоть, рыхлить землю и подкармливать растения во всех цветниках и клумбах муниципального округа Истра.