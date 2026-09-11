Порядка 100 молодых парламентариев станут наблюдателями на выборах в Подмосковье

С 18 по 20 сентября в Подмосковье состоятся выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы и местных советов. Председатель областного молодежного парламента Татьяна Некрасова сообщила, что в этом году около 100 молодых парламентариев примут участие в организации голосования в качестве членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей.

«В этом году 100 молодых парламентариев будут работать на выборах в качестве членов УИК и наблюдателей. Для нас важно быть причастными к избирательному процессу, видеть, как проходит голосование, и самим убеждаться в его открытости и прозрачности», — сказала Татьяна Некрасова.

Она также отметила важность участия молодежи в выборах. По ее словам, активная позиция молодых жителей помогает формировать городскую среду и реализовывать востребованные проекты.

Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00, поэтому избиратели смогут выбрать удобный день.

Жители Подмосковья также смогут проголосовать дистанционно. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и предварительная регистрация. Подать заявление на участие в ДЭГ можно до 14 сентября включительно. После регистрации получить бумажный бюллетень на участке будет нельзя. Отозвать заявление также можно до 14 сентября.

Для людей, которые из-за состояния здоровья, инвалидности или другой уважительной причины не могут самостоятельно прийти на участок, предусмотрено голосование на дому.