Порядка 10 тысяч детских площадок отремонтировали в Подмосковье с начала мая

С начала мая на детских площадках Подмосковья устранили около 10 тысяч дефектов. Все работы провели под контролем ргеионального министерства по содержанию территорий.

Как рассказали в ведомстве, больше всего работ провели в Павловском Посаде — там устранили 747 нарушений. Еще 567 — в Балашихе, 528 — в Орехово-Зуеве, 482 — в Наро-Фоминске и 442 — в Красногорске.

«Исправность игровых элементов — это залог детской безопасности», — отметили в министерстве.

В Подмосковье работает ряд требований к содержанию детских площадок. Среди них:

все элементы должны быть изготовлены из безопасных материалов и соответствовать возрастным требованиям детей;

поверхность должна быть мягкой и амортизирующей;

на площадке не должно быть острых углов, выступающих деталей или других травмоопасных элементов;

площадка должна быть ограждена.

Ранее вице-губернатор Владислав Мурашов отметил, что всего в регионе более 19 тысяч детских и спортивных площадок.

«Во время весеннего и летнего благоустройства инспекторы уделяют им особое внимание — тут важна каждая деталь: от конструктивных элементов до состояния песочниц. Аварийные дефекты, в свою очередь, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние», — отметил он.

Сообщать о поломках и повреждениях жители могут в территориальный отдел ведомства.