Попытку незаконного сброса 40 кубометров стройотходов пресекли в Одинцове

В Одинцовском городском округе Главное управление региональной безопасности совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области пресекло попытку незаконного сброса строительных отходов. Подобные рейды позволяют предотвратить образование несанкционированных полигонов.

Во время проверки специалисты Минэкологии, Министерства по содержанию территорий (Минчистоты) и сотрудники ГИБДД осмотрели более 30 грузовых автомобилей. Инспекторы выявили двух перевозчиков, у которых отсутствовала обязательная сопроводительная документация на транспортируемый груз.

«Регулярные проверки заставляют недобросовестных перевозчиков уходить с рынка, а законопослушных — строже относиться к документам», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам рейда правоохранители составили административные протоколы в отношении нарушителей.