Жителям Подмосковья напомнили об услуге по получению разрешений на строительство

С начала года порядка 5,3 тысячи раз была использована электронная услуга «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Благодаря этой онлайн-услуге физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут получить разрешение на строительство объекта капитального строительства, подать заявление на исправление технической ошибки в разрешении или внесение в него изменений. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство» и предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

