Запись детей в кружки вошла в топ популярных госуслуг в Подмосковье за неделю

На региональном портале госуслуг Московской области жителям доступно 27 комплексных онлайн-услуг. Самая востребованная из них — «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств».

По сообщению пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, за первый квартал 2026 года этой услугой воспользовались более 66 тысяч раз.

«Более 135 тысяч заявлений подали жители региона через комплексные онлайн-сервисы — и это убедительный сигнал, что спрос есть», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Среди других популярных услуг — «Справки Минсоцразвития МО», которая позволяет получить несколько справок одновременно (8,3 тысячи заявлений), и «Многодетная семья», предоставляющая различные льготы и компенсации для семей с тремя и более детьми (7,8 тысячи заявлений).

Также востребованы сервисы для бизнеса, такие как «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности» (4,8 тысячи заявлений), «Выдача разрешения на размещение объектов» (4,7 тысячи заявлений) и «Предоставление земельных участков на торгах» (3,7 тысячи заявлений).