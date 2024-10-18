Попугая спасли из вентиляционной трубы в Раменском

Редактор Раменского телевидения Елена Цыганова помогла попугаю, оказавшемуся в ее вентиляционной трубе. Теперь пернатому питомцу ищут хозяев.

После обнаружения птицы Елена опубликовала объявление в социальных сетях и развесила объявления на подъездах. По версии жительницы Раменского, попугай прилетел в вентиляционную шахту от соседей.

Елене позвонили несколько неравнодушных людей, но хозяина не нашли. Сейчас неразлучник живет в ванной комнате на полотенцесушителе.

Обнаружившая птицу Елена подождет несколько дней, чтобы узнать, не появится ли хозяин. Если этого не случится, она отдаст попугая в добрые руки.

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