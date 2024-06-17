Подмосковье инициировало поправки к законам о газовой безопасности в жилых домах

Одна из ключевых задач — вывести культуру газовой безопасности в жилых домах на новый уровень, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Регион выступил инициатором ряда поправок в законах, цель которых — получить доступ и удобное электронное взаимодействие с абонентами.

«Для нас это является вопросом чувствительным. Прошу депутатов обратить внимание на важность принятия всех этих поправок. Нам крайне важно, чтобы культура газовой безопасности в жилых домах была на новом должном уровне», — сказал Воробьев на заседании правительства Подмосковья.

Еще одна тема, добавил он, — обеспечение газом садоводческих некоммерческих товариществ.

«СНТ мы будем газифицировать с умом. Только там, где есть полное взаимодействие, контакт с председателем СНТ. Это то, что касается безопасного и качественного электроснабжения. Бесхозные сети — это все начало конца, как мы видели», — объяснил губернатор.

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