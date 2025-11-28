Поправки в бюджет на три года рассмотрели на Совете депутатов в Пушкино

В администрации городского округа Пушкинский прошло заседание Совета депутатов. В мероприятии приняли участие глава округа Максим Красноцветов, его заместители, представители прокуратуры, председатель контрольно-счетной палаты и журналисты.

Депутаты рассмотрели 15 вопросов. Все проекты решений проанализировали на заседании депутатских комиссий с участием заместителей главы и начальника финансового управления администрации.

Народные избранники приняли решения по имущественным и земельным вопросам, утвердили сформированный бюджетный прогноз на долгосрочный период, приняли к рассмотрению проект решения бюджета округа на 2026 год.

«Сейчас мы просматриваем этот бюджет, далее отправляем его на общественные слушания, где жители могут вносить различные корректировки и предложения, после этого у нас будет проходить заседание Совета, на котором мы уже утверждаем этот бюджет на 2026-й год», — рассказал председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула.

Также рассмотрели вопросы о внесении изменений в Генеральный план в части земельных участков, расположенных в Пушкино и Черкизово. Основные изменения рассмотрят в 2026 году. Все проекты поддержали большинством голосов.