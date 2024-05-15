Попавшую под машину собаку спасли от инвалидности в Клину | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 11:02 Попавшую под машину собаку спасли от инвалидности в Клину Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

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Врачи Клинской участковой ветеринарной лечебницы провели операцию попавшей под машину собаке. Благодаря этому травмированное животное снова сможет ходить.

При осмотре ветеринары увидели, что собака не опирается на тазовую правую конечность. Оскольчатый перелом берцовых костей требовал срочного вмешательства.

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Врачи Клинской лечебницы провели рентген, по результатам которого сделали хирургическую операцию — остеосинтез. Благодаря техническому оснащению и высокой квалификации ветеринаров вмешательство прошло успешно. Пес проходит послеоперационное лечение и уже идет на поправку.

Записаться на прием в государственную ветеринарную клинику можно через региональный портал госуслуг или по номеру телефона +7 (495) 668-01-25.

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