Попавшую в ухо 76 лет назад бусину удалили у пациентки в Видном

Фрагмент ожерелья извлекли из уха 81-летней жительницы Подмосковья в Видновской больнице. Инородное тело обнаружили в ходе профилактического осмотра — с ним женщина проходила 76 лет.

Пациента обратилась в амбулаторию Видновской больницы для прохождения профосмотра. На приеме у лора она пожаловалась на снижение слуха в правом ухе. Врач обнаружил там серную пробку, после удаления которой он обнаружил поблескивающий предмет.

«С помощью специального крючка извлек инородный предмет, оказавшийся фрагментом ожерелья, увидев который пенсионерка с удивлением отметила, что потеряла его в пятилетнем возрасте. Только спустя 76 лет „пропажу“ удалось обнаружить в слуховом проходе», — рассказал оториноларинголог Рауль Тен.

Предмет удалось извлечь без сложностей и без анестезии, а пациента сразу отметила улучшение слуха.

Женщина чувствует себя хорошо, а необычную находку она забрала на память.

Специалисты порекомендовали вовремя обращаться за помощью при появлении тревожных симптомов. Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также информат в поликлинике и интернет-портал «Здоровье».