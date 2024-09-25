Попавших в ловушку котят спасли в Орехово-Зуеве и Серебряных Прудах

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» дважды выезжали на помощь котятам 24 сентября. Животные угодили в ловушки и не могли выбраться самостоятельно. Инциденты произошли в Орехово-Зуево и Серебряных Прудах.

Старший смены Алексей Корзников рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил сигнал от девушки, проживающей на первом этаже в рабочем поселке Серебряные Пруды. Она сообщила о мяуканье, доносящемся из подвала, которое слышала на протяжении двух дней.

Спасатели выяснили, что котенок упал под деревянный настил в подвале, оказавшись между трубой отопления и стеной. На место происшествия выехали сотрудники 207-й пожарно-спасательной части.

Прибыв по указанному адресу, спасатели совместно с работниками ЖКХ обнаружили место, где находился котенок. С помощью инструментов они вскрыли настил и извлекли животное, которое добросердечная девушка решила взять к себе.

Заместитель начальника ПСЧ-250 Владимир Шеварихин добавил, что аналогичный случай произошел в Орехово-Зуевском округе. Прохожие обратились за помощью, когда заметили котенка, застрявшего в приоткрытом канализационном колодце.

«На помощь пушистому непоседе пришли работники 250-й пожарно-спасательной части. Как только один из спасателей спустился в сооружение, хвостатый озорник в два счета забрался по одежде к нему на руки. Подняв котейку на поверхность, специалисты передали его неравнодушным гражданам, которые взяли на себя заботу о малыше», — заключил Владимир Шеварихин.

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