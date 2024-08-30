Лучших сотрудников городских предприятий наградили в Химках

Дипломы получили конструкторы, социальные работники, полицейские, сотрудники МЧС, педагоги, медицинский персонал, водители, музыканты и ветераны.

«Химки стремительно развиваются, и в этом движении вперед есть заслуга каждого. Новые имена на доске почета — это не только признание заслуг, но и важности труда каждого на благо городского округа», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Среди награжденных был инженер машино-строительного конструкторского бюро «Факел» Тигран Нерсесянц. Он стал одним из первых добровольцев, которые отправились в зону боевых действий в рамках специальной военной операции.

«Сегодня очень важно не потерять связь поколений. Молодежь должна знать и уважать свою историю. Очень необходимо просвещать их», — поделился он.

Участником церемонии также стал инженер-конструктор научно-производственного объединения «Энергомаш» Дмитрий Колчин. Место на городской доске почета он заслужил за 10 лет усердного труда на предприятии и реализацию уникальных проектов.

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