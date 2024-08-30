Лучших сотрудников городских предприятий наградили в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Торжественная церемония вручения дипломов лауреатам городской доски почета прошла в Химках. Награды удостоились 30 профессионалов из разных областей.

Дипломы получили конструкторы, социальные работники, полицейские, сотрудники МЧС, педагоги, медицинский персонал, водители, музыканты и ветераны.

«Химки стремительно развиваются, и в этом движении вперед есть заслуга каждого. Новые имена на доске почета — это не только признание заслуг, но и важности труда каждого на благо городского округа», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Среди награжденных был инженер машино-строительного конструкторского бюро «Факел» Тигран Нерсесянц. Он стал одним из первых добровольцев, которые отправились в зону боевых действий в рамках специальной военной операции.

«Сегодня очень важно не потерять связь поколений. Молодежь должна знать и уважать свою историю. Очень необходимо просвещать их», — поделился он.

Участником церемонии также стал инженер-конструктор научно-производственного объединения «Энергомаш» Дмитрий Колчин. Место на городской доске почета он заслужил за 10 лет усердного труда на предприятии и реализацию уникальных проектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Московские производители медицинских изделий укрепили позиции на рынке

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» укрепили транспортную инфраструктуру стран ЕАЭС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дело генерала Попова: от «Патриота» до «Бутырки». Чем известен экс-замглавы Минобороны

Пресс-служба Минобороны

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте