Попавшего в вентиляцию хорька спасли в жилом доме в Чехове

Сотрудники «Мособлпожспаса» во вторник, 8 апреля, достали хорька, попавшего в вентиляционное отверстие. Жители многоквартирного дома в селе Новый Быт в округе Чехов сегодня рано утром услышали странный шум.

Звуки доносились из вентиляции между ванной и туалетом. Спасатели, приехавшие на вызов, сняли защитные решетки и увидели внутри хорька.

«Однако незваный гость не собирался выходить из своего убежища и забавлялся тем, что бегал по каналу от туалета к ванне и обратно, не давая взять себя в руки. Спасатели ухитрились подманить к себе животное и вытащили его из вентиляции», — рассказал заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин.

Позже выяснилось, что животное находилось на передержке. Мужчина, которому сестра оставила питомца, утром безуспешно пытался найти его в квартире. К счастью, ему на глаза попалась новость о спасенном из вентиляции хорьке.

Житель села Новый Быт позвонил в 311-ю часть «Мособлпожспаса» и договорился с сотрудниками о встрече. Они передали питомца владельцу.