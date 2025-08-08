Попавшего под грузоподъемник мужчину спасли в больнице в Сергиевом Посаде

Специалисты Сергиево-Посадской больницы совершили настоящее медицинское чудо, спасая 20-летнего пациента, попавшего под грузоподъемник. Пациент поступил в медицинское учреждение в состоянии комы с крайне серьезными травмами.

У мужчины выявили переломы ребер, разрыв печени, переломы таза и голени, а также трехлитровое скопление крови в животе.

«Множественные повреждения органа было невозможно ушить, поэтому врачи провели тампонаду брюшной полости. Во время операции была также дренирована жидкость из легких, скопившаяся в результате травмы», — пояснила руководитель центра анестезиологии и реанимации Сергиево-Посадской больницы Анастасия Полунина.

Через шесть дней после экстренной операции пациенту потребовалось повторное хирургическое вмешательство для удаления тампонов.

Несмотря на тяжелейшие травмы, благодаря слаженной работе медиков и современным методам лечения, молодой человек полностью восстановился и был выписан.

Ему предстоит курс реабилитации.