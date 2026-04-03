Понижение уровня воды зафиксировали в реках Одинцовского округа

Ежедневный мониторинг паводковой обстановки продолжается в Одинцовском округе. Ситуация контролируется на 11 реках, протекающих по территории муниципалитета.

Снижение уровня воды за последние сутки зафиксировали на девяти водоемах. Незначительное повышение показателей произошло лишь на реке Островня в Покровском и на реке Нара в Крутицком. Угрозы подтопления территорий в настоящий момент нет.

Наиболее угрожаемыми считаются поймы рек Вяземка, Ликова и Незнайка. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточной готовности находятся 11 бригад в составе 45 человек и 24 единиц техники.

Жителям муниципалитета напоминают о правилах поведения при угрозе паводка. Если вы проживаете в зоне возможного подтопления, заранее соберите все необходимое: документы, деньги, ценные вещи, аптечку с лекарствами, запас питания на три дня, а также удобную теплую одежду и сапоги.