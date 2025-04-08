С каждым годом медицина в Подмосковье становится все более доступной и эффективной. В регионе строят новые медучреждения и внедряют современные технологии. Среди них — телемедицинские консультации. О них Владимиру Путину рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Всего в Подмосковье насчитывают около 40 миллионов очных посещений поликлиник в год. Многие из них не связаны с лечением напрямую. Это закрытие больничного, продление рецептов на льготные лекарства и многое другое. По словам губернатора, в этом году порядка восьми миллионов таких обращений планируют перевести в дистанционный формат.

«Это поможет разгрузить наших медиков, сделать так, чтобы они могли больше времени уделять сложным случаям», — сказал он.

Воробьев добавил, что эффект от внедрения таких технологий очень заметный, поэтому цифровизацию в здравоохранении продолжают активно развивать.