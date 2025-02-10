Помощь с выплатами начали оказывать в женских консультациях МОЦОМД

Пациенткам двух женских консультаций Московского областного центра охраны материнства и детства начали устраивать встречи с юристами. Гражданки могут задать специалистам вопросы о пособиях и других видах государственной поддержки.
Юридическую помощь предоставят только тем женщинам, которые состоят на учете в МОЦОМД.
«Консультации в ЖК N1 проводятся по средам с 9:00 до 11:00 (по графику) в кабинете N5. Консультации в ЖК N2 проводятся по четвергам с 9:00 до 11:00 (по графику) в кабинете N28», — уточнила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии центра Светлана Блейк.
Пациенткам расскажут, как получить различные выплаты и дадут подробную инструкцию по оформлению документов на новорожденных.
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