Служба помощи при ДТП в Подмосковье обработала 5,4 тысячи заявок за неделю

За прошедшую неделю в «Службу помощи при ДТП» Центра безопасности дорожного движения Московской области поступило 5 463 обращения от участников дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Все они получили квалифицированную поддержку, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Это на 1 115 обращений меньше по сравнению с предыдущим периодом. Снижение связано с улучшением погодных условий. Всего за неделю консультационную помощь оказали 10 926 водителям.

Участникам 2 098 ДТП помогли с оформлением аварии в Центрах помощи, а 981 обратившийся оформил «Европротоколы» с помощью консультации работников горячей линии.

«Служба помощи при ДТП в Подмосковье» оказывает дистанционную поддержку в круглосуточном режиме и очную помощь в оформлении дорожных аварий без пострадавших в 16 специализированных центрах, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00.

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах. В случае поломки или ДТП не рекомендуется оставаться в машине. Следует покинуть автомобиль и отойти за пределы проезжей части в безопасное место, после чего обратиться за помощью по номеру 112. Операторы подскажут порядок действий и помогут с оформлением ДТП.