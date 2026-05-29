Подмосковная Служба помощи при ДТП приняла более 2,6 тысячи заявок в мае

С 22 по 27 мая специалисты Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказали содействие участникам 2 677 происшествий без пострадавших, как проинформировали в Минтрансе Подмосковья. Это на 189 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей, прошедшей с 15 по 21 мая.

Всего консультационную поддержку в оформлении документов получили 5 454 водителя. Из них 878 оформили ДТП в Центрах помощи, 169 смогли сделать это по телефону с помощью «Европротокола», а 26 — с использованием расписки.

Служба помощи работает в двух форматах: по телефону «горячей линии» и в 16 специализированных центрах. Сотрудники помогают участникам ДТП быстро предпринимать первоочередные действия, оформляют «Европротокол» на месте или в центре помощи.

В Минтрансе напомнили, что при поломке автомобиля или при ДТП без пострадавших необходимо покинуть транспортное средство и уйти в безопасное место. Затем следует обратиться за помощью по единому номеру 112.